Piazza Affari tira il fiato con le altre Borse europee

(Teleborsa) – Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari dopo il rally di ieri. Con Wall Street chiusa per l’anticipo della Festa del 4 luglio, i mercati prendono fiato, dopo l’exploit registrato in scia ai dati sul mercato del lavoro USA. Meglio ha fatto l’Asia quest’oggi dopo il sorprendente dato cinese del PMI dei servizi.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,124. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,19%.

Tra le principali Borse europee incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,33%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,31%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+2,70%), in attesa del CdA per la review del Piano e per la “risposta” all’OPS di Intesa.

Bene anche STMicroelectronics (+1,46%), Fineco (+0,88%) e A2A (+0,66%).

La peggiore è Moncler, che registra un -2,08%.

Calo deciso per Ferragamo, che segna un -1,7%.

Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso dell’1,60%.

Soffre Banca Mediolanum, che evidenzia una perdita dell’1,52%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Garofalo Health Care (+4,68%), El.En (+3,12%), doValue (+1,18%) e Carel Industries (+1,10%).

Fra i peggiori Tod’s, che continua la seduta con -2,59%.

Vendite a piene mani su Banca MPS, che soffre un decremento del 2,18%.

Pessima performance per Banca Popolare di Sondrio, che registra un ribasso del 2,12%.

Preda dei venditori RCS, con un decremento dell’1,90%.