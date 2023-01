Piazza Affari termina sulla parità, bene Iveco e Leonardo

(Teleborsa) – Si chiude all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, che recuperano sul finale dopo i ribassi registrati in concomitanza con l’apertura di Wall Street. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso.

Giornata priva di grandi spunti sul fronte macroeconomico, con l’unico dato degno di nota rappresentato dall’indice IFO, il quale ha indicato che la fiducia delle imprese tedesche è aumentata a gennaio. Per quanto riguarda la politica monetaria della BCE, Joachim Nagel (presidente della Bundesbank) ha detto che i tassi saranno alzati ancora “bruscamente” a febbraio e marzo e che non sarebbe sorpreso “se dovessimo continuare ad alzare i tassi anche dopo le due fasi annunciate”.

Ottima seduta per Iveco, dopo un accordo quadro con l’azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre De Lijn (controllata dal governo) per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani completamente elettrici E-WAY e ulteriori lotti fino a un totale di 500 mezzi. Secondo Equita, il valore del contratto può essere fra 250-300 milioni di euro, mentre Bestinver stima un valore fra i 200 e i 250 milioni.

Ben comprata anche Leonardo, in un periodo di forza per i titoli della Difesa a causa delle tensioni geopolitiche in Ucraina e agli annunci di ulteriori forniture di armi a Kiev da parte dei governi occidentali. Nel caso odierno, pesano anche indiscrezioni su una possibile commessa legata al jet da combattimento “Eurofighter”

Male Saipem, nonostante la promozione di Citigroup a “Buy” da “Neutral” con target price a 2 euro da 1,1, e sotto la parità Amplifon, dopo che Jefferies ha alzato a “Buy” da “Hold” il giudizio, portando il prezzo obiettivo a 29,2 euro da 26,2 euro.



Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.933,9 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,20%.

In salita lo spread, che arriva a quota +184 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,96%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,08%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,21%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,09%.

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 25.875 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con chiusura su 28.061 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star (-0,89%).

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,53 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,66 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,44 miliardi.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Iveco, che vanta un progresso del 3,13%. Buona performance per Leonardo, che cresce del 2,56%. Sostenuta ERG, con un discreto guadagno dell’1,80%. Buoni spunti su Buzzi Unicem, che mostra un ampio vantaggio dell’1,74%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Interpump, che ha terminato le contrattazioni a -2,89%. Calo deciso per Saipem, che segna un -1,79%. Sotto pressione Nexi, con un forte ribasso dell’1,77%. Sottotono Prysmian che mostra una limatura dello 0,96%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Intercos (+3,07%), Brembo (+1,67%), Saras (+1,54%) e IREN (+1,43%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su GVS, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%. Soffre Safilo, che evidenzia una perdita del 3,20%. Preda dei venditori Bff Bank, con un decremento del 2,49%. Si concentrano le vendite su Antares Vision, che soffre un calo del 2,44%.