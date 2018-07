Piazza Affari termina con un nulla di fatto

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per Piazza Affari, che si conferma poco mossa in chiusura così come le altre principali Borse europee.

A prevalere l’assenza di spunti market mover ma anche la cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Bank of Japan, della Banca d’Inghilterra e della Federal Reserve.

Di nessun aiuto Wall Street, di nuovo in rosso in scia al pessimismo per le trimestrali deludenti di alcune big della Corporate America.

Sul valutario seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,172.

Tra le commodities, l’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) balza di oltre il 2,05% raggiungendo 70,1 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a 233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,78%. Da rilevare l’incremento degli yield dei BTP a dieci anni nell’asta di fine mese svoltasi oggi.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte è maglia nera con un calo dello 0,40%. Poco sotto la parità Londra e Parigi mentre a Piazza Affari il FTSE MIB che si ferma a 21.941 punti. Intorno alla parità anche il FTSE Italia All-Share, il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star (0,0%).

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2 miliardi di euro, in calo di 424,3 milioni di euro, rispetto ai 2,43 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,11 miliardi di azioni, rispetto ai 0,9 miliardi precedenti.

Tra i 224 titoli trattati, 107 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 102 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 15 titoli.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Saipem con un vantaggio dell’1,61%. La società ha annunciato l’estensione di una linea di credito e la riduzione dell’importo.

In luce Fiat Chrysler, cheprosegue il rimbalzo dopo i giorni di passione della scorsa ottava.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -2,74%, penalizzata dalle forti vendite che stanno interessando il comparto tech USA.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+5,04%), Amplifon (+3,64%), Technogym (+3,05%) e Sias (+2,68%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Autogrill, che ha chiuso a -3,70%.