Piazza Affari tenta la rimonta insieme all’Europa

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia che tentano la rimonta dopo la brutta giornata della vigilia. Sulla stessa scia rialzista la borsa di Milano. Si allenta la tensione della guerra dei dazi dopo che Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni secondo cui l’amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,17. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.263,5 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a 249 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,84%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,45%, poco mosso Londra, che mostra un +0,22%. Sulla stessa linea Parigi che sale dello 0,30%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,51%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,43%.

Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,17%), automotive (+0,82%) e bancario (+0,55%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti chimico (-0,57%) e viaggi e intrattenimento (-0,47%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Fiat Chrysler che mostra un ampio vantaggio dell’1,46%. Ben impostata Prysmian che mostra un incremento dell’1,63%. Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio dell’1,62%. Si muove in modesto rialzo BPER, evidenziando un incremento dell’1,30%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo che avvia la seduta con -1,29%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, RCS (+1,28%), Salini Impregilo (+1,21%) e Interpump (+1,03%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse che prosegue le contrattazioni a -1,83%. Bilancio positivo per Ansaldo che vanta un progresso dello 0,49%. In discesa Amplifon, che cede lo 0,9%.