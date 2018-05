Piazza Affari teme il voto. Lo spread torna sopra 130 punti

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari chiude in netto ribasso, deteriorando il clima sui mercati continentali, sulla prospettiva di un ritorno alle urne in Italia nel tentativo di sbloccare lo stallo politico.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,49% mentre gli investitori guardano alle decisioni della Casa bianca sul ritiro o meno degli USA dall’accordo con l’Iran sul nucleare, che avrà ripercussioni sul mercato del greggio. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.314 dollari l’oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,92 dollari per barile, in forte calo del 2,56%.

In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a 131 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,86%.

Tra gli indici di Eurolandia tentenna Francoforte, che cede lo 0,28%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,02%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,17%.

Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell’1,64%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share è crollato dell’1,57%, scendendo fino a 26.462 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,19%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,92 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.721,6 milioni di euro, pari al 78,21% rispetto ai precedenti 2,2 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,87 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,52 miliardi di azioni.

Su 226 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 161 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 50 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 15 azioni del listino milanese.

In buona evidenza a Milano il comparto Beni personali e casalinghi, con un +0,89% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti Petrolifero (-2,45%), Utility (-2,21%) e Materie prime (-2,20%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+3,49%), Prysmian (+1,75%), Buzzi Unicem (+1,13%) e Luxottica (+0,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BPER, che ha terminato le contrattazioni a -3,98%.

In apnea Italgas, che arretra del 3,63%.

Tonfo di Brembo, che mostra una caduta del 3,51%.

Lettera su UBI Banca, che registra un importante calo del 3,47%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, FILA (+6,11%), CIR (+1,49%), Autogrill (+0,72%) e Ansaldo (+0,65%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Popolare di Sondrio, che ha archiviato la seduta a -3,47%.

Affonda Maire Tecnimont, con un ribasso del 3,31%.

Crolla Technogym, con una flessione del 3,30%.

Vendite a piene mani su Cerved Group, che soffre un decremento del 2,92%.