Piazza Affari solida dopo accordo con Bruxelles su Manovra

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti sulla Borsa di Milano, sulla notizia che la Commissione Ue non avvierà una procedura per deficit eccessivo contro l’Italia grazie all’aggiustamento della Manovra da parte del Governo.

Riflettori puntati sulla Fed, che stasera 19 dicembre 2018, dovrebbe annunciare una rialzo del costo del denaro. Intanto Wall Street ha chiuso in ribasso, trascinando anche la piazza di Tokyo, alle prese con l’IPO Softbank.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.247,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,31 dollari per barile dopo il crollo dei giorni scorsi.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +257 punti base, con un calo di 13 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,81%.

Tra gli indici di Eurolandia resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,96% mentre Parigi avanza dello 0,59%.

Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,65%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; si muove con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share, che arriva a 20.758 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,42%), come il FTSE Italia Star (1,2%).

In luce sul listino milanese i comparti bancario (+3,50%), alimentare (+2,71%) e sanitario (+2,08%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -1,27%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+3,85%), Intesa Sanpaolo (+3,83%), Banco BPM (+3,80%) e Unicredit (+3,59%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene un -1,61% sull’outlook deludente di Micron Technology.

Soffre Azimut, che evidenzia una perdita dell’1,24% dopo l’addio del CEO e Direttore Generale Sergio Albarelli.

Preda dei venditori Prysmian, con un decremento dell’1,19%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, OVS (+12,44%), Geox (+6,60%), Tod’s (+6,59%) e Amplifon (+6,12%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su De’ Longhi, che continua la seduta con un -3,46%.

Si concentrano le vendite su IGD, che soffre un calo dell’1,04%.

Vendite su Falck Renewables, che registra un ribasso dell’1,02%.

Piccola perdita per doBank, che scambia con un -0,93%.