Piazza Affari si conferma in rally con resto Europa

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano e sulle altre borse europee, che seguono il trend dettato dai mercati asiatici, confermando ampi guadagni in mattinata. Neanche la pessima lettura degli indici PMI hanno disturbato questo movimento, che trae spunto da ricoperture.

L’Euro / Dollaro USA è in aumento (+1,28%) e raggiunge quota 1,086. L’Oro si conferma in rally (+2,36%) a 1.589,1 dollari l’oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+6,68%), che raggiunge 24,92 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,28% a quota +191 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,55%.

Tra le principali Borse europee exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 6,36%, su di giri Londra (+4,23%), acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento del 4,98%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+6,53%) che raggiunge i 16.576 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Exor, con un progresso del 18,58%.

Incandescente Nexi, che vanta un incisivo incremento del 14,06%.

In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 13,19%.

Decolla Ferragamo, con un importante progresso dell’11,12%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IMA (+13,06%), Mutuionline (+10,75%), Aeroporto di Bologna (+10,18%) e doValue (+9,76%).

