Piazza Affari si appesantisce assieme alle altre borse europee

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee., che confermano la performance debole dell’avvio, dopo il chiusura negativa dell’Asia e la debacle di Wall Street. In primo piano l’ennesimo allarme sugli iPhone X di Apple e la riunione del FOMC.

Giornata ricca di spunti sul fronte macro, dove si segnalano in particolare i dati positivi del PIL dell’Eurozona, come quelli di francia e Spagna. Frattanto, l’Euro / Dollaro USA avanza a quota 1,242.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.

Tra i listini europei discesa moderata per Francoforte, che cede lo 0,44%, Londra si allinea, riportando un -0,56%, pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,36%. Il listino milanese continua la seduta sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,64%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+2,19%), di riflesso ai rumors sullo scorporo della rete, e Luxottica (+1,84%) dopo i buoni dati di vendita del 2017.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.

Sensibili perdite per CNH Industrial, in calo del 2,25% in attesa dei risultati.