Piazza Affari segue la scia rialzista di Eurolandia

(Teleborsa) – Chiusura con il segno più per le principali borse del Vecchio Continente che si posizionano sopra la linea di parità. Fa eccezione Londra che rimane al palo impensierita da unaBrexit che si non si preannuncia per nulla facile. Intanto a Wall Street il clima rimane incerto.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. Giornata negativa per l’oro, che archivia la seduta a 1.330,8 dollari l’oncia, in calo dello 0,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,62%.

Tra i listini europei in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,83%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un misero -0,01%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 24.925 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Buzzi Unicem, con un forte incremento (+3,66%) sulla scia di Heidelbergcement.

Ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 3,01%, in attesa dei conti e del piano industriale.

Exploit di STMicroelectronics, che mostra un rialzo del 2,64%.

Su di giri CNH Industrial (+2,59%). Buona la performance di Poste Italiane che avanza dell’1,71% all’indomani dei risultati preliminari del 2017 migliori delle attese e della sorpresa dividendo. Piccolo passo in avanti per Terna che ha annunciato i dati preliminari del 2017

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Recordati, che ha chiuso a -2,15%.

Scivola Pirelli & C, con un netto svantaggio dell’1,41%.

In rosso Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,09%.

Discesa modesta per Ferragamo che cede lo 0,89%.