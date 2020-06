Piazza Affari rimbalza con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue in positivo con i listini azionari europei dopo il tonfo di ieri. A risollevare i mercati contribuiscono alcune ricoperture, ma restano in primo piano le preoccupazioni per una seconda ondata di contagi di coronavirus, preventivata da più parti negli ultimi giorni.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,134. Avanza di poco lo spread, che si porta a +188 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,47%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,96%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%, acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento dell’1,50%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,97% sul FTSE MIB.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Atlantia (+4,84%), dopo aver espresso un cauto ottimismo per un accordo con il Govrno su ASPI.

Bene anche CNH Industrial (+3,78%), Mediobanca (+3,30%) e Banca Generali (+3,27%).

Fra i peggiori Diasorin, che continua la seduta con -2,38%, nonostante abbia annunciato l’ottenimento del marchio CE sui test per il CMV congenito.

Si concentrano le vendite su Recordati, che soffre un calo dell’1,33%.

Giornata fiacca per Amplifon, che segna un calo dello 0,79%.

Piccola perdita per Ferrari, che scambia con un -0,57%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, OVS (+6,95%), che ha ottenuto ieri il via libera al prestito garantito da SACE.

Corrono anche FILA (+4,19%), ASTM (+3,57%) e Saras (+3,46%).

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)