Piazza Affari rimbalza con le altre borse europee

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con Piazza Affari che si allinea, grazie a ricoperture ed al recupero del settore bancario.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,174. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +140 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,88%.

Tra le principali Borse europee andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,12%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,37%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,96%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Fineco (+2,98%).

Acquisti a piene mani su Interpump, che vanta un incremento del 2,79%.

Effervescente Prysmian, con un progresso del 2,48%.

Incandescente Banco BPM, che vanta un incisivo incremento del 2,29%.

Fra i pegiori Leonardo, che continua la seduta con -1,79%.

Piccola perdita per Inwit, che scambia con un -0,82%.

Tentenna Unicredit, che cede lo 0,51%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca MPS (+6,12%), sui rumors che parlano della possibile aggregazione con Unicredit.

Bene anche Tinexta (+4,25%), Danieli (+3,21%) e Illimity Bank (+3,19%), quest’ultima dopo la sigla della Joint Venture con Fabrick (Gruppo sella) nell’open banking di HYPE.

La peggiore è RCS, che scivola del 5,19%.

Seduta negativa per Technogym, che mostra una perdita dell’1,78%.

Sotto pressione ASTM, che accusa un calo dell’1,54%.

Scivola B.F, con un netto svantaggio dell’1,37%.