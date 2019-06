Piazza Affari riduce le perdite assieme ai mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Si riducono le perdite, attorno al giro di boa, per le borse europee e per Piazza Affari. Le indagini sul settore manifatturiero hanno evidenziato una attenuazione della dinamica di contrazione in Italia, a fronte di un lieve peggioramento sull’insieme dell’area euro. nel frattempo gli investitori guardano al discorso del premier Giuseppe Conte che stasera alle 18,15 chiarirà le sue intenzioni circa la tenuta dell’esecutivo.

Sul mercato Forex, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,118. La BCE, nella riunione di giovedì prossimo, dovrebbe mandare un altro messaggio accomodante ai mercati, e probabilmente renderà noto qualche dettaglio relativo ai prossimi prestiti mirati alle banche (TLTRO). Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,71%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 53,84 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +280 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,59%.

Tra le principali Borse europee trascurata Francoforte (-0,07%). Tentenna Londra -0,25%. Nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB.

Si distinguono a Piazza Affari i settori utility (+0,99%), petrolio (+0,90%) e sanitario (+0,84%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori viaggi e intrattenimento (-1,04%), assicurativo (-0,94%) e alimentare (-0,94%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Diasorin, che registra un progresso del 2,79% grazie al “buy” indicato da Merrill Lynch.

Si muove in territorio positivo Saipem, mostrando un incremento dell’1,15%.

Denaro su Terna, che registra un rialzo dell’1,10%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,25%.

Sessione nera per Fineco, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.

Calo deciso per Banco BPM, che segna un -1,67%.

Sotto pressione BPER, con un forte ribasso dell’1,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Falck Renewables (+2,11%), Fincantieri (+1,47%), Cairo Communication (+1,12%) e Aeroporto di Bologna (+1,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.