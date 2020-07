Piazza Affari resta sui minimi con resto d’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che confermano l’impostazione debole della mattina, a causa del riemergere di tensioni diplomatiche fra USA e Cina. Scarso beneficio dai dati dei PMI dell’Eurozona, che confermano la ripresa in atto in questi mesi estivi.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. In salita lo spread, che arriva a quota +149 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,02%.

Tra gli indici di Eurolandia sensibili perdite per Francoforte, in calo dell’1,58%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,16%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dell’1,19%. Segno meno per il listino milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1,39%.

Telecom Italia, che mette a segno un +0,52%, è l’unica Blue Chip a riportare una performance apprezzabile.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi, che conferma un -5,96%.

In apnea Pirelli, che arretra del 3,68%.

Tonfo di Interpump, che mostra una caduta del 2,97%.

Lettera su Unipol, che registra un importante calo del 2,93%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, IMA (+2,35%) e Cerved Group (+1,35%).

In rosso su Piaggio, che continua la seduta con -3,30%.

Affonda Falck Renewables, con un ribasso del 3,26%.

Crolla Banca MPS, con una flessione del 2,90%.

Vendite a piene mani su Brunello Cucinelli, che soffre un decremento del 2,67%.