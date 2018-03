Piazza Affari resta in coda alle altre borse europee. Corre Mediobanca

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per le borse europee che proseguono toniche, traendo spunto anche dalle positive indicazioni per l’avvio di Wall Street che arrivano dai Future USA, Il clima è cautamente positivo, anche se si attendono alcuni dati macro USA, come le richieste di sussidi alla disoccupazione settimanali e le scorte e vendite all’ingrosso.

A Milano c’è molta prudenza, di frinte ad un calendario molto nutrito a livello societario: Oggi è il giorno dlele grandi banche, come MPS ed Unicredit, mentre Mediobanca ha già annunciato ottimi risultati e corre sul Listino milanese.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,069, dopo che la Germania ha archiviato il 2016 con un surplus commerciale record.

Scende lo spread, attestandosi a 188 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,19%.

Tra le principali Borse europee prosegue ben impostata Francoforte, che segna un aumento dello 0,687%, mentre Londra avanza dello 0,25% e Parigi evidenzia un più forte incremento dello 0,87%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul FTSE MIB.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Recordati (+3,30%), dopo l’annunciodi risultati in crescita.

Brillante anche Saipem (+2,89%) e Mediobanca (+1,48%), dopo i conti e le indicazioni arrivate in conference call dal numero uno Alberto Nagel riguardo le tematiche più disparate (unicredit, Generali, previsioni, payout).

In denaro Yoox (+1,36%).

Fra i più forti ribassi si segnala ancora Banco BPM, che continua la seduta con -2,73%.

Pesante STMicroelectronics, che segna una discesa di ben -2,15 punti percentuali.

Scivola UnipolSai, con un netto svantaggio dell’1,90%.

In rosso CNH Industrial, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,39%.