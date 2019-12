Piazza Affari resiste alle vendite

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa fa un po’ peggio. Stabile sulla piazza di New York l’S&P-500 in attesa di sviluppi sul negoziato commerciale USA-Cina.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.479,3 dollari l’oncia. Poco mosso il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,66 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota +166 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,37%.

Tra gli indici di Eurolandia arretra Francoforte -0,65%, negativa Londra, che mostra una perdita dello 0,70% mentre Parigi mostra una performance cauta +0,03%.

Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,28%, mentre il FTSE Italia All-Share, si ferma a 25.172 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,05%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).

Buona la performance a Milano dei comparti beni per la casa (+4,49%), viaggi e intrattenimento (+1,86%) e chimico (+1,34%).

Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti costruzioni (-1,02%), assicurativo (-0,88%) e telecomunicazioni (-0,78%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Ferragamo, che mostra un forte aumento del 7,38%.

Decolla Moncler, con un importante progresso del 6,52%, in fiamme su alcune indiscrezioni che parlano di un possibile interesse da parte dei francesi diKering.

Buoni spunti su Prysmian, che mostra un ampio vantaggio dell’1,76%.

Ben impostata Leonardo, che mostra un incremento dell’1,50%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane -1,81%.

Sotto pressione Buzzi Unicem, che accusa un calo dell’1,56%.

Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell’1,44%.

In rosso Banco BPM, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,44%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tod’s (+5,29%), Mutuionline (+2,75%), Datalogic (+2,56%) e RCS (+2,31%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su ERG -3,75%.

Pesante Sias, che segna una discesa di ben -2,07 punti percentuali.

Spicca la prestazione negativa di IMA, che scende dell’1,76%.

CIR scende dell’1,65%.