Piazza Affari regina d’Europa

(Teleborsa) – Brilla Piazza Affari, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia. A sostenere i listino milanese contribuiscono soprattutto le ricoperture, in particolare sul settore bancario. Sullo sfondo restano tuttavia i timori legati alle nuove tensioni in Estremo Oriente che si aggiungono a quelli dell’epidemia del coronavirus.

Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,09. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 32,72 dollari per barile, in netto calo del 3,54%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +208 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,59%.

Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,07%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,37%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,02%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,34%.

In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+3,52%), costruzioni (+3,25%) e vendite al dettaglio (+2,61%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni per la casa, che riporta una flessione di -1,35%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Diasorin (+6,23%), Unicredit (+4,34%), Nexi (+3,68%) e Prysmian (+3,50%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -2,50%.

Seduta drammatica per Moncler, che crolla del 2,07%.

Scivola Leonardo, con un netto svantaggio dell’1,22%.

In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,21%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries (+9,10%), Piaggio (+4,50%), MARR (+4,31%) e doValue (+3,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -5,29%.

Sensibili perdite per Brunello Cucinelli, in calo del 2,12%.

Spicca la prestazione negativa di Guala Closures, che scende dell’1,90%.

Cattolica Assicurazioni scende dell’1,89%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)