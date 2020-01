Piazza Affari recupera e fa meglio delle altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari recupera terreno mentre appaiono più esitanti le altre borse europee, dopo il tonfo di ieri, innescato dall’aggravarsi della bilancio del Coronavirus, l’epidemia che sta imperversando in Cina. Attesi per la giornata importanti dati macro USA, in particolare quelli sul mercato immobiliare, la fiducia dei consumatori e gli ordini di beni durevoli. Agenda macro scarna invece per questa mattina.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,102. Scende ancora lo spread, attestandosi a +142 punti (-3 punti base) a fronte di un rendimento del BTP decennale dell’1%. Un effetto dell’esito delle elezioni in Emilia Romagna, che consolida la posizione del governo.

Tra gli indici di Eurolandia ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, in lieve vantaggio Londra, che segna un +0,14%, poco mossa Parigi, che passa di mano sulla parità. La migliore è la Borsa milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,35% a 23.499 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Atlantia, che mostra un forte incremento del 2,33%, sull’ipotesi che venga messa da parte l’ipotesi revoca della concessione ad ASPI.

Sotto i riflettori le utilities, come Hera che cresce dell’1,92% e Terna dell’1,63%.

Sostenuta Fineco, con un discreto guadagno dell’1,75%.

Fra i peggiori di oggi Saipem, che cede l’1,53%.

Scivola Juventus, con un netto svantaggio dell’1,30%.

Giornata fiacca per Leonardo, che segna un calo dello 0,88%.

Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -0,84%.