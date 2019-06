Piazza Affari prosegue rimbalzo con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue in rialzo assieme alle altre borse europee, confermando un movimento di recupero dopo la giornata negativa di ieri sulla delusione per l’esito della riunione BCE, da cui ci si aspettava di più. Un rimbalzo perlopiù tecnico e confortato da volumi più bassi del solito.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,127. Migliora lo spread scendendo a +261 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,38%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,64%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,79%, denaro a Parigi, che registra un rialzo dell’1,44%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.373 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus (+3,98%), sui ragionamenti per la nomina del nuovo allenatore.

Brilla Saipem (+2,79%), sempre sull’onda del contratto in Mozambico.

Fra i migliori anche Exor (+2,73%) e Diasorin (+2,23%).

Ancora vendite su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -0,58%, dopo la chiusura del capitolo Renault e a dispetto dei giudizi positivi degli analisti di SocGen.

Fra i titoli a media capitalizzazione di Milano si segnala Mediaset (+2,90%), in attesa del CdA straordinario, mentre resta sospesa la controllata Mediaset Espana a Madrid, su cui la società del Biscione ha smentito il lancio di un’OPA.