Piazza Affari prosegue in rialzo con le altre borse europee

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee si confermano in moderato rialzo nel corso dlela mattinata,k confortante ancora delle politiche accomodanti delle banche centrali, mentre finiscono sullo sfondo le incertezze e le tensioni geopolitiche. I dati del PMI della Zona Euro sono apparsi positivi anche se confermano una crescita modesta dell’economia continentale.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,26% a quota +241 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,11%.

Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,37%, seduta buona per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,28%, avanti più decisa Parigi, che mostra un progresso dello 0,53%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,52%. Buona la performance a Milano dei comparti banche (+1,4%), telecomunicazioni (+1,46%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Banco BPM, con un progresso del 2,50%.

Incandescente Tenaris, che vanta un incisivo incremento del 2,38%.

Buona performance per Telecom Italia, che cresce dell’1,98% dopo l’accordo annunciato ieri con CDP e Enel.

Sostenuta BPER, con un discreto guadagno dell’1,94%.

In rosso Atlantia, che cede il 3,16% con tutto il comparto autostradale, dopo le decisioni dell’ART sulle tariffe.

Male anche Amplifon, che mostra una caduta del 2,02%.

Calo deciso per Diasorin, che segna un -1,14%.

Tentenna Recordati, che cede lo 0,94%.