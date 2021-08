Piazza Affari prosegue il rally estivo

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per i listini azionari europei, con Piazza Affari che mette a segno la stessa performance rispetto al resto d’Europa. La Borsa di Milano è in rialzo da nove sedute consecutive, anche se i volumi sono molto contenuti, tipici della settimana di Ferragosto.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,176. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.

Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,4%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,37%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,35%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 26.648 punti, consolidando la serie di nove rialzi consecutivi, avviata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 29.216 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,45%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Exor che evidenzia un bel vantaggio dell’1,96%.

In luce Leonardo, con un ampio progresso dell’1,71%.

Andamento positivo per Banca Generali, che avanza di un discreto +1,54%.

Ben comprata Buzzi Unicem, che segna un forte rialzo dell’1,11%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -0,73%.

Si muove sotto la parità STMicroelectronics, evidenziando un decremento dello 0,66%.

Contrazione moderata per Unipol, che soffre un calo dello 0,62%.

Sottotono Prysmian che mostra una limatura dello 0,56%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+3,98%), Webuild (+3,67%), Carel Industries (+2,93%) e Sesa (+2,42%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Esprinet, che prosegue le contrattazioni a -3,02%.

Calo deciso per Autogrill, che segna un -1,76%.

Sotto pressione Bff Bank, con un forte ribasso dell’1,59%.

Soffre Tod’s, che evidenzia una perdita dell’1,26%.