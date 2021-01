Piazza Affari prosegue cauta con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue negativa assieme alle altre Borse europee, in attesa di novità dalla Fed, che stasera annuncerà le decisioni di politica monetaria. Cautela anche in vista del PIL USA, in uscita domani, e dell’avvio delle consultazioni al Quirinale per la soluzione della crisi di governo.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,213. >Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.

Tra le principali Borse europee debole Francoforte, con un calo frazionale dello 0,52%, tentenna Londra, con un ribasso dello 0,27%, incerta anche Parigi, che segna un calo dello 0,28%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che si porta a 21.858 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Pirelli cin un incisivo incremento del 4,47%.

In primo piano Saipem, che mostra un forte aumento del 2,49%.

Decolla DiaSorin, con un importante progresso del 2,40%.

Andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto +1,31%.

La peggiore è Interpump, che flette del 3,67%.

In apnea Buzzi Unicem, che arretra del 2,80%.

Tonfo di Nexi, che mostra una caduta del 2,18%.

Scivola Atlantia, con un netto svantaggio dell’1,85%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, MARR (+2,37%), Fincantieri (+2,15%), Tod’s (+2,00%) e Banca Farmafactoring (+1,95%).

Fra i più forti ribassi si segnala Falck Renewables, che continua la seduta con -2,72%.

Lettera su GVS, che registra un importante calo del 2,23%.

In rosso Danieli, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,82%.

Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio, che scende dell’1,62%.