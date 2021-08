Piazza Affari prosegue ben intonata con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Buona giornata per Piazza Affari e le altre Borse europee, che avviano il mese di agosto su buoni livelli, mentre i future USA parlano di una partenza discreta per Wall Street.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,12 dollari per barile, in calo dell’1,12%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,64% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,61%.

Nello scenario borsistico europeo composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,31%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell’1,03%, e Parigi avanza dello 0,84%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 25.589 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+3,17%), CNH Industrial (+2,95%), Leonardo (+2,77%) e STMicroelectronics (+1,93%).

Fra i8 più forti ribassi, invece, si segnala Inwit, che continua la seduta con -0,63%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+4,72%), Brunello Cucinelli (+3,63%), Autogrill (+3,61%) e Anima Holding (+2,79%).

In rosso Biesse, che continua la seduta con -4,99%.

Affonda Webuild, con un ribasso del 4,96%.

Seduta negativa per Danieli, che mostra una perdita dell’1,60%.

Sotto pressione Banca MPS, che accusa un calo dell’1,11%.