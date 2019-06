Piazza Affari positiva, in sintonia con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente nonostante i deludenti dati sulla produzione industriale. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l’S&P-500, grazie all’accordo USA-Messico per evitare nuovi dazi.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Perde terreno l’oro, che scambia a 1.328,6 dollari l’oncia, ritracciando dello 0,88%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,37%.

Lieve calo dello spread, che scende a +258 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,36%.

Nello scenario borsistico europeo, privo della piazza di Francoforte rimasta chiusa per festività, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,59%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che guadagna un frazionale +0,3%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,56% a 20.476 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 22.422 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,68%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

In buona evidenza a Milano i comparti materie prime (+3,08%), telecomunicazioni (+2,77%) e media (+2,19%).

Nel listino, i settori alimentare (-1,03%), utility (-0,96%) e immobiliare (-0,57%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 3,65%.

Vola UBI Banca, con una marcata risalita del 3,32%.

Brilla Tenaris, con un forte incremento (+3,21%).

Ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 3,19%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -1,15%.

Scivola Enel, con un netto svantaggio dell’1,07%.

In rosso Campari, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,03%.

Sottotono Terna che mostra una limatura dello 0,87%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Datalogic (+7,32%), Maire Tecnimont (+4,75%) dopo l’accordo con Eni per la conversione di rifiuti non riciclabili in idrogeno e metanolo, Mediaset (+4,30%) con il mercato che premia il lancio del polo europeo e FILA (+4,16%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tinexta -2,69%.

Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende dell’1,93%.

Deludente Anima Holding, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.