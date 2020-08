Piazza Affari poco mossa con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre Borse europee viaggiano a cavallo della parità, in un inizio di settimana caratterizzato dalla prudenza e dai volumi bassi. A sollevare il sentiment di mercato alcuni dati macro positivi, come l’inflazione in Cina e l’indice Sentix degli operatori borsistici europei.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Avanza di poco lo spread, che si porta a +146 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%.

Nello scenario borsistico europeo sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,23%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,18%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,06%. Piazza Affari riporta una trascurabile variazione sul FTSE MIB (+0,07%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+2,95%), Pirelli (+2,27%), Unipol (+1,86%) e CNH Industrial (+1,83%).

Fra i peggiori di oggi Nexi, che continua la seduta con -2,14%.

Sotto pressione Ferrari, che accusa un calo dell’1,61%.

Scivola DiaSorin, con un netto svantaggio dell’1,58%.

Deludente Inwit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ascopiave (+3,90%), Anima Holding (+3,23%), doValue (+2,91%) e UnipolSai (+2,39%).

Crolla la Juventus, (-8,45%) dopo l’addio alla Champions ed all’allenatore Sarri.

Sessione nera per Sanlorenzo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,07%.

In rosso Carel Industries, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,80%.

Spicca la prestazione negativa di FILA, che scende dell’1,61%.

