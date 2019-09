Piazza Affari piatta. Europa in calo

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità in attesa di novità dal voto Rosseau per la formazione di un nuovo Governo M5s – Pd.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,093. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.529,8 dollari l’oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 54,13 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a +162 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,89%.

Nello scenario borsistico europeo deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,39%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 23.277 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,18%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).

In buona evidenza a Milano i comparti immobiliare (+0,84%) e automotive (+0,64%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti viaggi e intrattenimento (-0,94%), beni per la casa (-0,86%) e tecnologia (-0,78%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+2,06%), Fiat Chrysler (+1,08%), BPER (+0,96%) e Azimut (+0,77%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.

Sotto pressione CNH Industrial, con un forte ribasso dell’1,74% nel giorno della presentazione del piano strategico.

Soffre Leonardo, che evidenzia una perdita dell’1,51%.

Preda dei venditori Moncler, con un decremento dell’1,28%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Aeroporto di Bologna (+3,92%), Cerved Group (+2,88%) dopo il mandato per la cessione della divisione Npl, Banca MPS (+2,72%) e ERG (+2,36%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Sias, che ottiene -2,13%.

Si concentrano le vendite su FILA, che soffre un calo dell’1,69%.

Vendite su Brembo, che registra un ribasso dell’1,53%.

Seduta negativa per IREN, che mostra una perdita dell’1,37%.

