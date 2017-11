Piazza Affari passa in positivo. Al palo le altre Borse europee

(Teleborsa) – Piazza Affari inverte rotta dopo un avvio debole, in un’Europa che resta invece al palo, poco aiutata dall’andamento debole dei listini asiatici.

Ora il FTSE Mib avanza dello 0,27%, esattamente come il FTSE All-Share.

Restano invece deboli le altre principali piazze del Vecchio Continente in una sessione che si prospetta avara di volumi in vista della chiusura di Wall Street per il Giorno del Ringraziamento. Domani gli indici americani tratteranno solo metà giornata.

Intanto gli investitori stanno ragionando sui Verbali dell’ultima riunione del FOMC in cui è emerso un certo ottimismo sull’economia statunitense, anche se permangono dubbi sulle prospettive di risalita dell’inflazione. Praticamente scontato un nuovo rialzo dei tassi a dicembre, meno chiaro il pattern di ritocchi nel 2018.

Dal fronte macroeconomico, c’è attesa per il PMI dell’Eurozona e per il PIL del Regno Unito dopo il drastico taglio delle stime sull’economia annunciato oggi dal Ministro delle Finanze Hammond.

Intanto la Germania ha diffuso positivi dati sulla crescita, confermandosi locomotiva d’Europa.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%.

Tra le commodities, stabile l’oro a quota 1.289,1 dollari l’oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) lima lo 0,34% dopo il buoni apprezzamenti della vigilia sostenuti dalle attese per il vertice OPEC di fine mese, in occasione del quale potrebbero essere estesi i tagli alla produzione, e dal calo delle scorte di greggio USA superiore alle attese.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,77%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Telecomunicazioni (+1,84%), Tecnologico (+1,40%) e Immobiliare (+1,01%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Vendite al dettaglio, che riporta una flessione di -0,44%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 2,17%.

Sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno dell’1,52%.

Buoni spunti su Ferragamo, che mostra un ampio vantaggio dell’1,19%.

Ben impostata Leonardo, che mostra un incremento dell’1,04%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Yoox, che ottiene -0,78%.

Giornata fiacca per Saipem, che archivia la seduta con un calo dello 0,56%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Astaldi (+5%) grazie ai rumors sul possibile arrivo di un nuovo socio e alle nuove commesse da 400 milioni di euro.

Bene anche Geox (+1,60%), CIR (+1,05%) e Enav (+1,05%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Sogefi, che ottiene -2,99%.

Sotto pressione Tamburi, che accusa un calo dell’1,04%.

Piccola perdita per Diasorin, che chiude con un -0,65%.