Piazza Affari passa in negativo. Stabile lo Spread

(Teleborsa) – Piazza Affari passa in negativo dopo una partenza in verde, in un’Europa che pure annulla i guadagni iniziali.

A prevalere è la cautela in vista del verdetto della Commissione europea sulla Manovra italiana e deicolloqui sulla Brexit, che ad ora sembrano essere ad un punto morto.

Non aiutano le forti vendite sul comparto automotive dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa, risultate in forte calo a settembre.

Dal fronte macroeconomico, da segnalare la crescita in linea con le attese dei prezzi al consumo in Eurozona, mentre in Gran Bretagna l’inflazione ha rallentato la corsa a sorpresa. Tuttavia i salari medi sono aumentati del 3,1% (meglio del 2,9% delle previsioni e del mese precedente), rafforzando la convinzione che la Bank of England continuerà ad aumentare i tassi come preannunciato.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Tra le commodities l’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) lima lo 0,29% in attesa dei dati sulle scorte di greggio in USA.

Consolida i livelli della vigilia lo Spread, attestandosi a 297 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.

Tra i listini europei Francoforte è in ribasso dello 0,42%, Londra avanza dello 0,19%, Parigi viaggia sui livelli della vigilia.

A Milano il FTSE MIB lima lo 0,28%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 21.666 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,06%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,26%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione figura STMicroelectronics, con un importante progresso del 3,17% grazie all’ottima performance registrata ieri dai tech statunitensi.

Buoni spunti su BPER, che mostra un vantaggio dell’1,68% in un comparto bancario a due colori nonostante lemisure restrittive contenute nella Manovra.

Ben impostata Moncler, che mostra un incremento dell’1,42%.

Tonica Brembo che evidenzia un bel vantaggio dell’1,02%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fineco, che prosegue le contrattazioni a -1,91%, e su Fiat Chrysler, con un decremento dell’1,85% dopo i numeri sulle vendite di auto in Europa.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+3,52%), Datalogic (+2,90%), El.En (+2,52%) e Anima Holding (+2,11%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS, che prosegue le contrattazioni a -4,72%.

Sensibili perdite per CIR, in calo del 3,48%.

In apnea Banca Ifis, che arretra del 3,17%.

Tonfo di Salini Impregilo, che mostra una caduta del 2,66%.