Piazza Affari, Nusco presenta domanda di ammissione su AIM Italia

(Teleborsa) – Nusco – società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro – ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia. Il rilascio dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto il 2 agosto, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 4 agosto 2021.

Nella sua forma attuale Nusco S.p.A. viene costituita nel 2011 e ha sede a Nola (NA), anche se la realtà artigianale è attiva dal 1968. La società è guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi Nusco, e svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro.

Nel processo di quotazione Nusco è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator e Nominated Adviser e da Emintad Italy S.r.l. in qualità di Financial Advisor. LCA Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale, Deloitte & Touche S.p.A. in qualità di società di revisione, STS Studio legale e tributario quale advisor fiscale, Studio Commerciale Ferrante quale consulente del lavoro e Image Building è l’advisor per la comunicazione.

