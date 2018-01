Piazza Affari maglia rosa in Europa. Rally di FCA

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee, complice un ritrovato ottimismo tra gli investitori per la crescita globale.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,206 consolidando i guadagni della vigilia. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.313,2 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,32%, stazionando sui massimi da tre anni.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.

Nello scenario borsistico europeo, buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,01%. Incolore Londra, mentre prosegue sostenuta Parigi, con un guadagno dell’1,27%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,01%, grazie agli acquisti sui titoli auto ed energia.

In luce sul listino milanese i comparti Automotive (+5,77%), Servizi per la finanza (+2,50%) e Banche (+1,86%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti Alimentare (-0,63%) e Immobiliare (-0,41%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+9,45%) che continua ad aggiornare massimi storici. Sulla sua scia corre Exor (+4,35%).

Torna il denaro sulle banche, in particolare su UBI Banca (+3,92%) e Fineco (+2,78%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -0,71%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Cementir (+4,11%), Banca Ifis (+3,87%), Piaggio (+3,72%) e IMA (+3,70%). Venduta, invece, EI Towers, -1,48%.