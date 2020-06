Piazza Affari maglia rosa in Europa. In luce Mediobanca

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee si muovono in territorio positivo, ma la giornata è caratterizzata da scambi bassi in un clima pre-festivo. La chiusura di alcune borse, fra cui quella di Francoforte, per la festività di Pentecoste, sottolinea questo clima, mentre si digerisce il contesto incerto dipinto dai PMI manifatturieri.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Scende lo spread, attestandosi a +190 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,45%.

Tra i listini europei aperti oggi, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dell’1,34%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dell’1,33%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,23%, a 18.422 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Mediobanca, che vanta un incremento dell’8,53%, in scia alla richiesta di Delfin di salire attorno al 20% del capitale.

Effervescente Banco BPM, con un progresso del 4,61%.

Incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 4,57%.

In primo piano CNH Industrial, che mostra un forte aumento del 4,48%.

I più forti ribassi, invece, si segnala Diasorin, che continua la seduta con -5,15%.

In rosso Amplifon, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,68%.

Spicca la prestazione negativa di Pirelli, che scende dell’1,49%.

Campari scende dell’1,01%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tinexta (+5,19%), Danieli (+4,29%), Banca MPS (+3,35%) e Italmobiliare (+3,11%).

La peggiore +è Cattolica Assicurazioni, che segna un -18,88% dopo che l’IVASS ha chiesto una ricapitalizzazione.

Tonfo di doValue, che mostra una caduta del 3,06%.

Lettera su Tamburi, che registra un importante calo del 2,51%.

Affonda Brunello Cucinelli, con un ribasso del 2,46%.

