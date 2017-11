Piazza Affari maglia rosa in Europa al traino delle banche

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Gli investitori restano alla finestra in attesa della riunione OPEC, a Vienna, che potrebbe decidere un prolungamento dei tagli alla produzione di petrolio.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,5 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 138 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,75%.

Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,74%. Senza slancio Londra, -0,09%, mentre si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,45%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,90%.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Materie prime (+1,60%), Tecnologico (+1,37%) e Telecomunicazioni (+1,29%). Il settore Viaggi e intrattenimento, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+2,63%), UBI Banca (+2,54%) grazie a un upgrade di Morgan Stanley, BPER (+1,94%) ancora sull’onda dei requisiti patrimoniali BCE. Denaro su Unicredit +0,59% che ha sottoscritto un accordo vincolante con Dorotheum per il trasferimento delle attività del credito su pegno in Italia.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca Popolare di Sondrio (+2,07%), Enav (+1,87%), Rai Way (+1,78%) e Technogym (+1,73%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aeroporto di Bologna, che continua la seduta con -2,79%.