Piazza Affari maglia rosa in Europa

(Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse in scia ai mercati USA ed asiatici. La borsa di Milano invece evidenzia qualche timido segno di recupero. Giornata tranquilla sul fronte macro, mentre l’attenzione si concentra sul crescendo di tensioni fra USA e Cina.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Invariato lo spread, che si posiziona a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,60%.

Nello scenario borsistico europeo si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dello 0,76%, vendite su Londra, che registra un ribasso dell’1,28%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 17.170 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Diasorin (+2,99%), Unicredit (+2,71%), Amplifon (+2,43%) e Buzzi Unicem (+2,00%).

La peggiore è Moncler, che segna un -2,01%.

Seduta negativa per Ferragamo, che mostra una perdita dell’1,82%.

Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell’1,03%.

Fiacca CNH Industrial, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Carel Industries (+6,11%), Piaggio (+3,40%), Banca MPS (+3,06%) e RCS (+2,29%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -3,43%.

Sessione nera per FILA, che lascia sul tappeto una perdita del 2,36%.

Scivola Mediaset, con un netto svantaggio dell’1,83%.

In rosso Datalogic, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,72%.

