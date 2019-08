Piazza Affari maglia rosa in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, in attesa degli sviluppi della guerra commerciale e della questione tassi d’interesse. Le Minutes del FOMC non hanno dato grandi indicazioni e l’attenzione si sposta sul meeting dei banchieri centrali a Jackson Hole, che parte domani.

In un panorama debole si mette in evidenza Piazza Affari, che si muove in rialzo, grazie alle scommesse per una rapida ed indolore soluzione della crisi di governo.

Una convinzione che si riflette anche sullo spread, sceso a 197 punti, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,30%. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108.

Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,27%, debole Londra, che registra una flessione dello 0,67%, sotto la parità Parigi, che evidenzia un decremento dello 0,50%. Il listino milanese mostra un timido guadagno sul FTSE MIB dello 0,26%. Buona la performance a Milano dei comparti telecomunicazioni (+1,11%), materie prime (+1,07%) e bancario (+1,06%). Fra i peggiori comparti automotive (-0,59%), tecnologia (-0,58%) e chimico (-0,43%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Banco BPM, con un forte incremento (+2,03%).

Si muove in territorio positivo Telecom Italia, mostrando un incremento dell’1,47%.

Denaro su Amplifon, che registra un rialzo dell’1,35%.

Bilancio decisamente positivo per UBI Banca, che vanta un progresso dell’1,33%.

La peggiore è Ferrari, che cede l’1,59%.

Vendite su Unipol, che soffre un calo dell’1,18%.

Male Leonardo, che registra un ribasso dell’1,07%.

Seduta negativa per Atlantia, che mostra una perdita dell’1,02%.