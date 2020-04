Piazza Affari maglia rosa d’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto ad una Europa positiva, mentre gli operatori continuano a valutare i segnali di rallentamento della pandemia di coronavirus con uno sguardo al vertice europeo in calendario domani, giovedì 23 aprile.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L’Oro continua gli scambi a 1.700 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,87%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +262 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.

Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell’1,37%. Positiva Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,34%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,09%.

Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+5,89%), petrolio (+2,04%) e costruzioni (+1,73%).

Il settore beni per la casa, con il suo -0,90%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+7,08%), Fineco (+5,12%), Buzzi Unicem (+4,21%) e Diasorin (+3,54%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -3,25%.

In apnea Leonardo, che arretra del 2,68%.

Soffre Amplifon, che evidenzia una perdita dell’1,47%.

Preda dei venditori Moncler, con un decremento dell’1,47%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Illimity Bank (+5,83%), Mutuionline (+4,70%), Banca Mediolanum (+3,15%) e Mediaset (+2,97%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio, che ottiene -3,69%.

Tonfo di IMA, che mostra una caduta del 2,16%.

Lettera su Saras, che registra un importante calo del 2,13%.

Affonda OVS, con un ribasso del 2,11%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)