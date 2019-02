Piazza Affari maglia nera in Ue, spread si allarga

editato in: da

(Teleborsa) – Finale con segni misti per le principali borse europee dove Piazza Affari è fanalino di coda penalizzata dalla pessima performance dei titoli bancari sulla scia del rialzo dello spread. Sul mercato italiano continua ancora a pesare il dato Istat diffuso la vigilia sul PIL dell’ultimo trimestre 2018. Deboli gli altri listini del Vecchio Continente dopo i segnali di rallentamento dell’economia in Europa.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,148. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.320,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,43%), raggiunge 54,56 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a +256 punti base, con un incremento di 13 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,73%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte, passa di mano sulla parità. Tonica Londra con un vantaggio dello 0,74%. In frazionale salita Parigi, che mostra un progresso dello 0,53%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,78%) e si attesta su 19.577 punti in chiusura.

Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,44 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,71%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,96 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 289.532, rispetto ai precedenti 303.183 ed i volumi scambiati sono passati da 1,53 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,86 miliardi.

Su 218 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 141 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 57. Invariate le rimanenti 20 azioni.

In luce sul listino milanese i comparti beni per la casa (+1,20%) e automotive (+1,18%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti chimico (-4,17%), bancario (-2,12%) e viaggi e intrattenimento (-2,01%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Diasorin (+2,69%), CNH Industrial (+2,03%), Moncler (+1,98%) e Ferrari (+1,84%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Juventus, che ha terminato le contrattazioni a -7,46%.

Giù le banche: pesante UBI Banca, -4,06 punti percentuali. Banco BPM, crolla del 3,41%. Mediobanca, in calo del 2,84%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Carel Industries (+4,35%), Tod’s (+2,22%), FILA (+1,49%) e Datalogic (+1,27%). SOL, termina le contrattazioni a -6,25%.