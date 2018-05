Piazza Affari maglia nera in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell’avvio, mentre Piazza Affari accelera al ribasso, conquistando la maglia nera in Europa.

Gli investitori restano concentrati sugli sviluppi della situazione politica, con la ripresa delle trattative tra Movimento 5 Stelle e Lega, mentre continua la stagione delle trimestrali. Più in generale l’attenzione degli addetti ai lavori è catalizzata dal dato in arrivo nel pomeriggio sull’inflazione americana.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,189. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,6%.

Lo Spread peggiora, toccando i 137 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,91%.

Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte che registra una plusvalenza dello 0,28%. Tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,39%. Ferma sulla parità Parigi. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell’1,46% sul FTSE MIB.

Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Telecomunicazioni (-3,10%), Utility (-2,99%) e Costruzioni (-1,94%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+0,96%) e Unicredit (+0,78%), quest’ultima sulla scia dei risultati trimestrali. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -4,33% all’indomani dei conti del primo trimestre.

Deboli le utilities come in tutta Europa: sensibili perdite per A2A, in calo del 3,83%. In apnea Enel, che arretra del 3,74%.

Tonfo di Telecom Italia, che mostra una caduta del 3,38% nel giorno in cui ha annunciato un accordo strategico con Mediaset sui contenuti tv.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Datalogic (+7,41%), Interpump (+2,23%), Parmalat (+0,84%) e IMA (+0,71%). Giù Tod’s, che prosegue le contrattazioni a -4,70%.