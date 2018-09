Piazza Affari maglia nera in Europa. Balza lo Spread

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per Piazza Affari, che chiude gli scambi in netto calo, facendo peggio degli altri mercati europei.

Gli investitori non sono per nulla convinti della decisione del Governo di fissare un rapporto deficit/PIL al 2,4% nella Nota del DEF varata nella serata di ieri 27 settembre. Rapporto che potrebbe comportare la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea, con conseguente avvio di procedura di infrazione a carico dell’Italia.

La tensione sulla finanza tricolore è ben visibile anche sullo spread che si posiziona a 266 punti base, con un forte incremento di 31 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,14%.

Nello scenario borsistico europeo crolla Francoforte con una flessione dell’1,52%. Giornata fiacca per Londra che segna un calo dello 0,47%. Vendite su Parigi che registra un ribasso dello 0,85%.

Pioggia di vendite sul listino milanese che termina con una pesante flessione del 3,72%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share che chiude la giornata a 22.918 punti, in forte calo del 3,51%.

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, i settori bancario (-7,26%), assicurativo (-3,92%) e telecomunicazioni (-3,92%) sono stati tra i più venduti.

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Saipem ottiene un +0,68%. L’ondata di vendite si abbatte sui titoli bancari. Le più forti vendite, invece, si sono registrate su Banco BPM che ha terminato le contrattazioni a -9,43%. Vendite a piene mani su Intesa Sanpaolo, che soffre un decremento dell’8,44%. Pessima performance per BPER, che registra un ribasso dell’8,34%. Sessione no per UBI Banca che lascia sul tappeto una perdita del 7,84%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+2%) e doBank (+0,69%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Ifis, che ha terminato le contrattazioni a -12,38%. In caduta libera Gima Tt che affonda dell’8,26%. Pesante Banca Popolare di Sondrio, che segna una discesa di ben -7,7 punti percentuali. Seduta drammatica per Credito Valtellinese, che crolla del 5,92%.