Piazza Affari incolore non si allinea alle borse europee

(Teleborsa) – Piazza Affari procede incolore a metà giornata, mentre le principali piazze europee mostrano un lieve rialzo.

In una giornata scarna di dati macro, gli investitori guardano ai colloqui sul commercio tra Washington e Pechino, mentre arriva un’altra doccia fredda per l’Ue. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbepronto a mettere una tassa del 25% sulle auto provenienti dall’Unione europea.

Riflettori puntati anche sulle prossime mosse di politica monetaria statunitense. Oggi 22 agosto sono in uscita i verbali del FOMC. Dopo le critiche delPresidente Trump alla politica monetaria della Fed, l’attenzione è rivolta al meeting di Jackson Hole di venerdì 24 agosto, dove parlerà il numero uno della Banca Centrale americana Jerome Powell.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,64%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 263 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,97%.

Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,21%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,44%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per UnipolSai, che avanza di un discreto +1,82%.

Ben comprata A2A che segna un forte rialzo dell’1,73%.

Banca Generali avanza dell’1,31%.

Si muove in territorio positivo UBI Banca, mostrando un incremento dell’1,27%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli, in calo del 4,50%.

Giornata negativa per Brembo, che mostra una perdita dell’1,68%.

Sotto pressione Atlantia che, dopo un avvio al rialzo, accusa un calo del 2,41%, mentre è in corso il CdA. Sul tavolo ci sarebbero nuove ipotesi al vaglio. Ieri, 21 agosto si è tenuto ilCdA di Autostrade per l’Italia che ha confermato il piano da 500 milioni per il disastro di Genova, già annunciato dall’A.D. della controllante Atlantia, Giovanni Castellucci, sabato pomeriggio, dopo i funerali delle vittime.