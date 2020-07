Piazza Affari incerta in un panorama europeo più cauto

editato in: da

(Teleborsa) – Le borse europee si confermano caute assieme a Piazza Affari, a dispetto del miglioramento dell’indice IFO tedesco, che conferma la ripresa dell’economia tedesca. A frenare i listini ci sono le preoccupazioni per dilagare dei contagi di Covid-19.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Nuovo record per l’oro (+2,05%), che raggiunge 1.939,1 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,63%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,01%.

Tra i mercati del Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,32%, stessa impostazione Parigi, che scambia con un -0,27%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+4,13%), in vista della possibile IPO.

Bene anche Italgas (+2,19%), Moncler (+1,87%) e DiaSorin (+1,41%).

Fra i peggiori TIM, che continua la seduta con -4,14%.

UBI Banca scende del 3,34%.

Affonda Banco BPM, con un ribasso del 2,07%.

Calo deciso per Leonardo, che segna un -1,89%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, B.F (+2,61%), Tinexta (+1,83%), Cerved Group (+1,60%) e doValue (+0,97%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.

Crolla BPER, con una flessione del 3,34%.

Vendite a piene mani su Autogrill, che soffre un decremento del 3,10%.

Pessima performance per Salini Impregilo, che registra un ribasso del 2,95%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:

Lunedì 27/07/2020

10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,3 punti; preced. 86,3 punti)

10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 9,3%; preced. 8,9%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 7,2%; preced. 15,8%)

Martedì 28/07/2020

09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (preced. 14,41%)

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4%; preced. 4%).