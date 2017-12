Piazza Affari in rosso insieme all’Europa

(Teleborsa) – Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, mentre Wall Street procede a due colori dopo l’ok del Senato alla riforma fiscale voluta dal Presidente Trump.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,35%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.261,4 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,89%.

Nello scenario borsistico europeo spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dell’1,11%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,25%, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,56%.

Scambi in ribasso per la Borsa di Milano che accusa una flessione dello 0,74% sul FTSE MIB. Sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share che chiude a 24.453 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediaset (+1,30%), Tenaris (+1,24%) dopo che Barclays ha avviato la copertura con un rating overweight e target price di 16,5 euro. Composta Italgas, che cresce di un modesto +0,78% dopo il nuovo finanziamento BEI per 360 milioni di euro. In salita Brembo (+0,87%) e Ferragamo (+0,79%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unicredit, che ha terminato le contrattazioni a -2,90%.

Leonardo scende dell’1,96%.

Calo deciso per Buzzi Unicem, che segna un -1,75%.

Sotto pressione Recordati, con un forte ribasso dell’1,75%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Italmobiliare (+3,28%), Salini Impregilo (+2,91%), MARR (+2,55%) e Fincantieri (+2,28%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Farmafactoring, che ha archiviato la seduta a -3,85%.

Vendite a piene mani su Anima Holding, che soffre un decremento del 3,50%.

Pessima performance per Banca Mediolanum, che registra un ribasso del 2,34%.