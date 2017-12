Piazza Affari in rosso insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) – Giornata no per le principali Borse europee. Anche Piazza Affari si allinea al sentiment degli investitori europei che si sono dati alle vendite.

Dopo i nuovi record toccati ieri da Wall Street, le piazze del Vecchio Continente sono state vittime di qualche presa di beneficio mentre Milano paga anche la revisione al ribasso del PIL da parte dell’Istat.

Scarso impatto ha avuto il PMI del settore manifatturiero dell’Eurozona, che ha quasi raggiunto il valore più alto di sempre.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,191. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.283,9 dollari l’oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,76%, dopo l’accordo alla riunione OPEC di Vienna.

Nello scenario borsistico europeo preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell’1,25%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,36%. In calo Parigi che cede l’1,04%.

Si allinea al rosso Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un calo dell’11,7%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi iniziata martedì scorso.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce Saipem, con un ampio progresso dell’1,84%: JP Morgan ha alzato il prezzo obiettivo. Regina del listino Yoox, che vanta un incisivo incremento del 3,38%. In primo piano Tenaris che mostra un forte aumento del 2,05%.

Ben impostata Prysmian, che mostra un incremento dell’1,86%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics che ha chiuso a -3,62%.

In caduta libera BPER, che affonda del 2,96%. Chiude in retromarcia FCA mentre attende i dati sulle immatricolazioni in Italia.

Pesante Buzzi Unicem che segna una discesa di ben -2,77 punti percentuali.

Seduta drammatica per Unipol che crolla del 2,70%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Astaldi (+2,55%), Rai Way (+1,41%), Mutuionline (+1,36%) e CIR (+1,34%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saras, che ha chiuso a -4,71%.