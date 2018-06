Piazza Affari in rosso insieme agli Eurolistini

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiude una giornata negativa per Piazza Affari e per le altre borse europee. Fin da avvio giornata, i mercati sono stati appesantiti dalle continue minacce commerciali di Trump alla Cina e all’Europa che hanno frenato gli investitori negli acquisti. Anche Wall Street è di cattivo umore.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,165. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 68,51 dollari per barile.

Balza in alto lo spread, posizionandosi 248 punti base, con un incremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,80%.

Tra i listini europei in caduta libera Francoforte che affonda del 2,46%. Sulla stessa linea Londra che registra un ribasso del 2,26%. Vendite su Parigi che registra un ribasso dell’1,92%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,44%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share crolla del 2,05%.

Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori tecnologia (-4,13%), materie prime (-3,73%) e automotive (-2,28%) sono tra i più venduti.

In questa giornata da dimenticare per Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si registrano su Prysmian che scivola del 10%,dopo il taglio delle stime sull’Ebitda 2018. Pesante Unipol che segna una discesa di ben -6,15 punti percentuali. Seduta drammatica per STMicroelectronics che crolla del 4,81%. Sensibili perdite per Tenaris in calo del 4,27%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Piaggio (+8,46%), Italmobiliare (+3,41%), SOL (+2,47%) e CIR (+1,93%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse che chiude le contrattazioni a -3,91%. In apnea Datalogic, che arretra del 4,33%. Tonfo di Ascopiave, che mostra una caduta del 3,75%. Lettera su ERG, che registra un importante calo del 4,13%.