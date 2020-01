Piazza Affari in rosso in scia altre borse europee. Attesa per BoE e PIL USA

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole in scia alle altre Borse di Eurolandia, che continuano a soffrire per la diffusione del virus cinese. C’è attesa anche per i dati del PIL americano, mentre il mercato del lavoro in UE continua ad offrire segnali confortanti. Occhi puntati anche sulla Bank of England che annuncerà oggi le sue decisioni di politica monetaria.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,101. Scende lo spread, attestandosi a +140 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,97%.

Tra i listini europei Francoforte scende dello 0,92%, calo deciso per Londra, che segna un -0,73%, e sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dell’1,21%. Segno meno per il listino milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,94%.

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Enel avanza dello 0,79%.

La peggiore è Tenaris, che segna un -2,38%.

Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 2,25%.

Sotto pressione Prysmian, che arretra del 2,19%.

Giù Unipol, che mostra una caduta del 2,15%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, MARR (+2,19%). Dal lato opposto Datalogic, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.

