Piazza Affari in rosso con le altre borse europee. Focus su fiducia a Draghi

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che trattano ancora in ribasso, per le preoccupazioni legate al diffondersi delle varianti del Covid-19 in Europa ed in vista della pubblicazione delle Minutes del FOMC stasera. A Milano, l’attenzione è puntata sulla fiducia al Governo Draghi, dopo che il Premier ha fatto di nuovo appello all’unità nazionale in un momento così grave per l’economia italiana.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,43%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +93 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.

Tra le principali Borse europee tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,57%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,22%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,03%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,8%) e si attesta su 23.254 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediobanca (+1,18%) e ENI (+0,74%).

La peggiore è Nexi, che conferma un calo del 3,55%.

Seduta no per Stellantis, che crolla del 2,33% dopo i dati sulle immatricolazioni europee.

Sensibili perdite per Inwit, in calo del 2,02%.

Scivola Exor, con un netto svantaggio dell’1,88%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Webuild (+1,09%), GVS (+0,99%), Piaggio (+0,91%) e Mutuionline (+0,67%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che cede il 4,32%a causa di realizzi.

In apnea Banca Farmafactoring, che arretra del 2,13%.

Tonfo di ERG, che mostra una caduta del 2,10%.

Lettera su Falck Renewables, che registra un importante calo del 2,09%.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)