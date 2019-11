Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che risentono di qualche realizzo dopo il recupero dei giorni scorsi, mentre si attende ancora la conferma di uno slittamento dei dazi USA sulle auto europee. A Milano ne risentono soprattutto i bancari, più pesanti sul Listino e maggiormente sensibili a fluttuazioni.

Sul fornte dei cambi, è stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,101. Torna a salire lo spread, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,20%. Attesa per oggi l’asta dei BTP.

Tra le principali Borse europee scivola Francoforte, con uno svantaggio dello 0,78%, discesa modesta per Londra, che cede un -0,52%, debole Parigi, con un calo frazionale dello 0,47%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,90% sul FTSE MIB dopo aver fatto molto meglio la vigilia. Fra i settori peggiori oggi materie prime (-2,04%), media (-1,93%) e beni industriali (-1,45%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferragamo (+2,80%), dopo gli ottimi risultati dei 9 mesi.

Bene anche Nexi (+1,51%), Amplifon (+1,08%) e Diasorin (+1,06%).

La peggiore si conferma Prysmian, che flette del 7,01% dopo aver deluso le attese con i risultati di periodo.

In rosso Saipem, che evidenzia un ribasso del 2,76%.

In caduta libera Pirelli, che affonda del 2,60%.

Pesante Tenaris, che segna una discesa di ben -2,01 punti percentuali.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)