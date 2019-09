Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affariprosegue in rosso con gli altri principali listini europei, a causa di vendite diffuse su tutti i comparti, fatta eccezione per quello petrolifero.

A penalizzare le borse concorrono le tensioni geopolitiche, riemerse in seguito all’attacco perpetrato alle infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita. Ciò ha innescato una corsa verso i beni rifugio, come l’Oro che raggiunge 1.504,3 dollari l’oncia (+1,08%), amplificando l’avversione al rischio.



Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Scende molto lo spread, raggiungendo +120 punti base, con un deciso calo di 13 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,88%.

Tra le principali Borse europee tentenna Francoforte, che cede lo 0,53%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni, debole Parigi, che registra una flessione dello 0,65%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,81% sul FTSE MIB.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 4,59%, assieme a Saipem, che registra un progresso del 2,90%, e ENI, che vanta un incisivo incremento del 2,69%.

La peggiore performance resta quella di Atlantia, che segna un -7,84%.

Pessima performance per Leonardo, che registra un ribasso del 2,40%.

Preda dei venditori Campari, con un decremento dell’1,92%.

Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell’1,84%.