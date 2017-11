Piazza Affari in retromarcia insieme all’Europa

(Teleborsa) – Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei che hanno peggiorato nel pomeriggio sulla scia dei ribassi di Wall Street. A tenere banco ancora una giornata dedicata ai conti societari.

L’Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,177 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,85%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,50%, scendendo fino a 55,34 dollari per barile.

Tra gli indici di Eurolandia dimessa Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Senza slancio Londra che chiude con un -0,01%. Fiacca Parigi che mostra un decremento dello 0,49%.

Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,63%, proseguendo la serie di otto ribassi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese. Sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share che archivia la giornata sotto la parità a 24.583 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente A2A che chiude con un progresso del 5,61% grazie ai conti.

Incandescente Campari, che vanta un incisivo incremento del 2,33%.

Tonica Yoox che evidenzia un bel vantaggio dell’1,97%.

In luce Italgas, con un ampio progresso dell’1,16%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem che ha chiuso a -7,07%.

Seduta no per Leonardo, che arretra del 4,82%.

Sensibili perdite per Telecom Italia, in calo del 2,83%.

In apnea Tenaris, che arretra del 2,54%.