Piazza Affari in rally fa meglio del resto d’Europa

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Il sentiment degli operatori resta comunque condizionato dall’attesa per l’esito del voto alle europee (sul rinnovo del Parlamento Ue) e per l’incertezza sulle negoziazioni Usa-Cina sul commercio.

Sul mercato Forex, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L’Oro mantiene la posizione stabile su 1.281,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 58,55 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +268 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,57%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,84% seguita da Londra +0,64% e Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,87%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,45%.

In luce sul listino milanese i comparti viaggi e intrattenimento (+2,46%), bancario (+2,01%) e assicurativo (+1,93%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di CNH Industrial +3,65% che riavvierà piano buyback fino a 700 milioni dollari.

Su di giri Unipol (+3,61%) grazie agli analisti di Kepler Cheuveux. Acquisti a piene mani su Unicredit, che vanta un incremento del 2,80%. Effervescente Azimut, con un progresso del 2,72%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -1,47%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, CIR (+5,78%), Maire Tecnimont (+4,66%), Tinexta (+4,40%) e Falck Renewables (+3,86%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Piovan, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.