Piazza Affari in rally con resto Europa. Acquisti sui bancari

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le borse europee corrono stamattina, di riflesso all’ottimismo sull’effficacia delle misure di contenimento del coronavirus, ma anche in risposta al maxi decreto del governo per fornire liquidità alle imprese. Grande giornata per i bancari, che sono il comparto migliore oggi a Milano.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,086. Scende lo spread, attestandosi a +187 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,49%.

Tra i mercati del Vecchio Continente acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento del 4,03%, effervescente Londra, con un progresso del 2,76%, incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento del 3,52%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 4,63%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+8,84%), Fiat Chrysler (+8,60%), Buzzi Unicem (+8,05%) e Exor (+7,89%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Popolare di Sondrio (+8,27%), Technogym (+7,15%), Interpump (+6,76%) e Anima Holding (+6,59%).

(Foto: Enrico Massidda)