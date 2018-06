Piazza Affari in profondo rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Si conclude una settimana pesante per Piazza Affari (-3,40%), nonostante la nascita del nuovo Governo giallo-verde. L’ultima seduta dell’ottava termina con un marcato segno rosso (-1,89%), sul rialzo dello spread che ha portato forti vendite su bancari e finanziari.

Occhi puntati su Charlevoix, in Canada, dove oggi (8 giugno) si apre il G7, vertice dei ministri dell’economia delle sette nazioni avanzate con la ricchezza nazionale netta più grande al mondo. C’è grande attesa per il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, al suo debutto internazionale.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,176. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.298,4 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), con un calo dello 0,68%.

Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota 265 punti base, aumentando di 17 punti base rispetto al precedente, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,09%.

Tra i listini europei sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,43%, dimessa Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resta vicino alla parità Parigi (-0,03%).

A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,89%), che ha toccato 21.356 punti.

Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,51 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,7%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,12 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 280.284, rispetto ai precedenti 349.198 ed i volumi scambiati sono passati da 1,08 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,86 miliardi.

Tra i 223 titoli trattati, 29 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 187 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 7 titoli.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i peggiori della lista i Servizi per la finanza (-2,38%), Petrolifero (-2,37%) e Media (-2,20%).

Tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita. I più forti ribassi si sono verificati su Banco BPM, che ha archiviato la seduta con un -4,02%. L’AD Castagna ha dichiarato che sui crediti deteriorati “capiremo cosa fare prima dell’estate”. Pesante CNH Industrial, che segna una discesa di ben -3,57 punti percentuali. Seduta drammatica per Unipol, che crolla del 3,38%. Sensibili perdite per Azimut, in calo del 3,23%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cementir (+1,19%) e Maire Tecnimont (+0,59%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Anima Holding, che ha archiviato la seduta con un -4,30%: diffusi i dati sulla raccolta di maggio. In apnea Mutuionline, che arretra del 4,11%. Tonfo di Cattolica Assicurazioni, che mostra una caduta del 4,10%. Lettera su Rai Way, che registra un importante calo del 3,64%.